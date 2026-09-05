В средневековых рукописях нашли ДНК опасного вируса, свирепствовавшего тысячи лет назад
Киев • УНН
Учёные обнаружили ДНК оспы овец в древних пергаментах и проследили её историю на протяжении 3700 лет. Вирус нашли в средневековых рукописях.
Учёные обнаружили следы ДНК вируса оспы овец на страницах древних пергаментных рукописей и проследили его историю как минимум на 3700 лет в прошлое. Об этом сообщил Университетский колледж Дублина, пишет УНН.
Детали
Исследователи проанализировали пергамент, изготовленный из шкур животных, и выяснили, что он способен сохранять генетические следы древних патогенов.
Восстановление древней ДНК патогенов полностью изменило наше понимание инфекционных заболеваний в прошлом, и здесь мы показываем, что пергамент также может сохранять ДНК патогенов животных
Вирус нашли в 1000-летнем Евангелии
Следы оспы овец обнаружили, в частности, в 1000-летней иллюминированной рукописи «Йоркские Евангелия», а также в раннем английском словаре, известном как «Корпусный глоссарий».
ДНК вируса также нашли в пергаменте из телячьей и козьей кожи. Учёные предполагают, что это могло произойти из-за межвидовой передачи вируса или загрязнения во время изготовления пергамента.
По словам исследователей, библиотеки и архивы по всему миру могут содержать подобные генетические следы древних вспышек заболеваний животных. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.
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