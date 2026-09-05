В средневековых рукописях нашли ДНК опасного вируса, свирепствовавшего тысячи лет назад

Учёные обнаружили следы ДНК вируса оспы овец на страницах древних пергаментных рукописей и проследили его историю как минимум на 3700 лет в прошлое. Об этом сообщил Университетский колледж Дублина, пишет УНН.

Детали

Исследователи проанализировали пергамент, изготовленный из шкур животных, и выяснили, что он способен сохранять генетические следы древних патогенов.

Восстановление древней ДНК патогенов полностью изменило наше понимание инфекционных заболеваний в прошлом, и здесь мы показываем, что пергамент также может сохранять ДНК патогенов животных — заявил исследователь UCD Луи Л'От.

Вирус нашли в 1000-летнем Евангелии

Следы оспы овец обнаружили, в частности, в 1000-летней иллюминированной рукописи «Йоркские Евангелия», а также в раннем английском словаре, известном как «Корпусный глоссарий».

ДНК вируса также нашли в пергаменте из телячьей и козьей кожи. Учёные предполагают, что это могло произойти из-за межвидовой передачи вируса или загрязнения во время изготовления пергамента.

По словам исследователей, библиотеки и архивы по всему миру могут содержать подобные генетические следы древних вспышек заболеваний животных. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

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