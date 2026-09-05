У середньовічних рукописах знайшли ДНК небезпечного вірусу, який вирував тисячі років тому
Київ • УНН
Науковці виявили ДНК віспи овець у давніх пергаментах і простежили її історію на 3700 років. Вірус знайшли у середньовічних рукописах.
Науковці виявили сліди ДНК вірусу віспи овець на сторінках стародавніх пергаментних рукописів і простежили його історію щонайменше на 3700 років у минуле. Про це повідомив Університетський коледж Дубліна, пише УНН.
Деталі
Дослідники проаналізували пергамент, виготовлений зі шкір тварин, і з'ясували, що він здатний зберігати генетичні сліди стародавніх патогенів.
Відновлення давньої ДНК патогенів повністю змінило наше розуміння інфекційних захворювань у минулому, і тут ми показуємо, що пергамент також може зберігати ДНК патогенів тварин
Вірус знайшли у 1000-річному Євангелії
Сліди віспи овець виявили, зокрема, у 1000-річному ілюмінованому рукописі "Йоркські Євангелія", а також у ранньому англійському словнику, відомому як "Корпусний глосарій".
ДНК вірусу також знайшли у пергаменті з телячої та козячої шкіри. Науковці припускають, що це могло статися через міжвидову передачу вірусу або забруднення під час виготовлення пергаменту.
За словами дослідників, бібліотеки й архіви по всьому світу можуть містити подібні генетичні сліди давніх спалахів хвороб тварин. Результати дослідження опублікували у журналі Science Advances.
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