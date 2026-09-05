У середньовічних рукописах знайшли ДНК небезпечного вірусу, який вирував тисячі років тому

Науковці виявили сліди ДНК вірусу віспи овець на сторінках стародавніх пергаментних рукописів і простежили його історію щонайменше на 3700 років у минуле. Про це повідомив Університетський коледж Дубліна, пише УНН.

Дослідники проаналізували пергамент, виготовлений зі шкір тварин, і з'ясували, що він здатний зберігати генетичні сліди стародавніх патогенів.

Відновлення давньої ДНК патогенів повністю змінило наше розуміння інфекційних захворювань у минулому, і тут ми показуємо, що пергамент також може зберігати ДНК патогенів тварин