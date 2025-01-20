В Средиземном море обнаружено 6 вражеских кораблей с "Калибрами"
Киев • УНН
В Средиземном море находятся 6 российских кораблей, два из которых имеют ракеты "Калибр" с общим залпом до 22 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не обнаружено.
В Средиземном море находятся 6 вражеских судов, два из которых оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Их общий залп может составлять до 22 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано присутствия террористических кораблей.
В течение последних суток по Керченскому проливу двигались несколько судов: одно направлялось к Черному морю и продолжило свой путь к проливу Босфор. В направлении Азовского моря прошло восемь судов, среди которых три также направлялись из пролива Босфор.
Кроме этого, агрессор продолжает игнорировать международные нормы, в частности требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах. Это создает риски для безопасности судоходства и нарушает международные стандарты по охране человеческой жизни на море.
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют16.01.25, 07:29 • 21521 просмотр