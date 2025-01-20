У Середземному морі виявлено 6 ворожих кораблів з "Калібрами"

У Середземному морі перебувають 6 ворожих суден, два з яких оснащені крилатими ракетами "Калібр". Їх загальний залп може становити до 22 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Утім у Чорному та Азовському морях наразі не зафіксовано присутності терористичних кораблів.

Протягом останньої доби Керченською протокою рухалися кілька суден: одне прямувало до Чорного моря і продовжило свій шлях до протоки Босфор. У напрямку Азовського моря пройшло вісім суден, серед яких три також прямували з протоки Босфор.

Окрім цього, агресор продовжує ігнорувати міжнародні норми, зокрема вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Це створює ризики для безпеки судноплавства та порушує міжнародні стандарти з охорони людського життя на морі.

У Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні