В составе чф россии более 30 судов, из них 10 ракетоносителей - Плетенчук

В составе черноморского флота рф более 30 судов, в том числе 10 ракетоносителей, три из которых подводные. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

(В составе черноморского флота на ходу - ред.) более 30 единиц судов, это около 10 ракетоносителей, три из которых подводные, носителей крылатых ракет типа "Калибр". Конечно, у них серьезные проблемы прежде всего с военной логистикой. Уже несколько месяцев фактически ни одного применения этих ракет, кроме одного подтвержденного случая после затопления "цезаря куникова". Тем не менее, нам точно есть еще над чем работать, что мы и делаем - рассказал Плетенчук.

На вопрос, продолжает ли рф использовать большие десантные корабли как логистико-заменитель, Плетенчук ответил: "Эти корабли так же учитываются, если они выходят в море. Сейчас у них из 13 единиц, которые были в начале полномасштабного вторжения, на ходу остается пять. Они, как и остальные корабли, соответственно находятся в пунктах базирования".

Дополнение

Украина уничтожила российский большой десантный корабль "цезарь куников" в Крыму в ночь на среду, 14 февраля.

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" неподалеку от Керченского пролива.