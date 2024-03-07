У складі чф росії понад 30 суден, із них 10 ракетоносіїв - Плетенчук

Російський чорноморський флот складається з понад 30 кораблів, включаючи 10 ракетоносців з 3 підводними човнами з крилатими ракетами "Калібр", але вони вже кілька місяців стикаються з серйозними логістичними проблемами і майже не використовують ці ракети, окрім як після потоплення корабля "цезар куніков".