У складі чф росії понад 30 суден, із них 10 ракетоносіїв - Плетенчук
Київ • УНН
Російський чорноморський флот складається з понад 30 кораблів, включаючи 10 ракетоносців з 3 підводними човнами з крилатими ракетами "Калібр", але вони вже кілька місяців стикаються з серйозними логістичними проблемами і майже не використовують ці ракети, окрім як після потоплення корабля "цезар куніков".
У складі чорноморського флоту рф понад 30 суден, у тому числі 10 ракетоносіїв, три з яких підводні. Про це заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
(У складі чорноморського флоту на ходу – ред.) більше як 30 одиниць суден, це близько 10 ракетоносіїв, три з яких підводні, носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Звісно, у них серйозні проблеми насамперед із військовою логістикою. Уже кілька місяців фактично жодного застосування цих ракет, окрім одного підтвердженого випадку після затоплення "цезаря кунікова". Тим не менше, нам точно є ще над чим працювати, що ми й робимо
На запитання, чи рф продовжує використовувати великі десантні кораблі, як логістико-замінник, Плетенчук відповів: "Ці кораблі так само враховуються, якщо вони виходять у море. Зараз у них з 13 одиниць, які були на початку повномасштабного вторгнення, на ходу залишається п'ять. Вони, як і решта кораблів, відповідно перебувають у пунктах базування".
Доповнення
Україна знищила російський великий десантний корабель "цезар куніков" у Криму в ніч проти середи, 14 лютого.
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "Сєргєй Котов" неподалік від Керченської протоки.