В СНБО заявили об информационных провокациях рф в странах Балтии
ЦПД называет провокации рф в воздухе стран Балтии инфошумом для запугивания. У врага нет сил для полномасштабного конфликта в регионе до 2028 года.
Гибридные провокации россии в воздушном пространстве стран Балтии носят информационный характер и направлены на запугивание общества. В то же время у рф нет ресурсов для полномасштабной войны в регионе как минимум до 2028 года. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Гибридные провокации россиян в воздушном пространстве стран Балтии (в очередной раз зафиксирован залет военного самолета), разговоры о "желании Запада захватить калининград" - это исключительно концепция инфошума. Сейчас россияне традиционно пытаются запугать европейские общества самой возможностью войны, переложив ответственность на европейских политиков
Кроме того, чиновник отмечает, что сейчас рф не имеет достаточных ресурсов для полноценной войны в Балтии.
Что касается ресурса - до 2028 года у рф не будет ресурсов на полноценную войну в Балтии. Гибридные провокации в воздушном пространстве, как и прогнозировал, начались и возможны в дальнейшем
Напомним
Ранее УНН сообщал, что истребители НАТО перехватили российские стратегические бомбардировщики и истребители над Балтийским морем вблизи восточного фланга Альянса.