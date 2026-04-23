В СНБО заявили об информационных провокациях рф в странах Балтии

Гибридные провокации россии в воздушном пространстве стран Балтии носят информационный характер и направлены на запугивание общества. В то же время у рф нет ресурсов для полномасштабной войны в регионе как минимум до 2028 года. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Гибридные провокации россиян в воздушном пространстве стран Балтии (в очередной раз зафиксирован залет военного самолета), разговоры о "желании Запада захватить калининград" - это исключительно концепция инфошума. Сейчас россияне традиционно пытаются запугать европейские общества самой возможностью войны, переложив ответственность на европейских политиков - говорится в сообщении.

Кроме того, чиновник отмечает, что сейчас рф не имеет достаточных ресурсов для полноценной войны в Балтии.

Что касается ресурса - до 2028 года у рф не будет ресурсов на полноценную войну в Балтии. Гибридные провокации в воздушном пространстве, как и прогнозировал, начались и возможны в дальнейшем - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что истребители НАТО перехватили российские стратегические бомбардировщики и истребители над Балтийским морем вблизи восточного фланга Альянса.