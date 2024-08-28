В случае угрозы жизни военному следует открывать огонь на поражение: в Волынском ТЦК отреагировали на нападение на солдата

В Волынском областном ТЦК и СП отреагировали на нападение неизвестного на пост охраны Луцкого ОМТЦК, отметив, что территориальный центр - это режимный объект, а личному составу всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение, передает УНН.

Детали

Как рассказали в ТЦК, в ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ОМТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат М, который сейчас находится на лечении в госпитале.

Там отметили, что ТЦК - это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих - они будут открывать огонь на поражение.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут. До личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение", - заявили в Волынском ТЦК.

Напомним

Вчера, 27 августа, в Луцке ночью произошла стрельба - неизвестный открыл огонь по военнослужащим, военные открыли огонь в ответ. В действие была введена специальная полицейская операция.

Позже в Оперативном командовании "Запад" сообщили, что в Луцке неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК.