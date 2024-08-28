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У випадку загрози життю військовому слід відкривати вогонь на ураження: у Волинському ТЦК відреагували на напад на солдата

У випадку загрози життю військовому слід відкривати вогонь на ураження: у Волинському ТЦК відреагували на напад на солдата

Київ • УНН

 • 24434 перегляди

У Волинському ТЦК відреагували на напад на пост охорони в Луцьку. Заявили, що у випадку загрози життю військовослужбовці відкриватимуть вогонь на ураження, оскільки ТЦК є режимним об'єктом.

У Волинському обласному ТЦК та СП відреагували на напад невідомого на пост охорони Луцького ОМТЦК, зазначивши, що територіальний центр - це режимний обʼєкт, а до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження, передає УНН.

Деталі

Як розповіли в ТЦК, в ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат М, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

Там наголосили, що ТЦК - це режимний обʼєкт. У випадку загрози життю військовослужбовців - вони відкриватимуть вогонь на ураження.

"Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть. До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження", - заявили у Волинському ТЦК.

Нагадаємо

Вчора, 27 серпня, у Луцьку вночі сталася стрілянина - невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, військові відкрили вогонь у відповідь. В дію було введено спеціальну поліцейську операцію.

Пізніше в Оперативному командуванні "Захід" повідомили, що у Луцьку невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК.

Павло Башинський

Павло Башинський

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