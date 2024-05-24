В следующем году саммит НАТО состоится в Гааге

В 2025 году саммит НАТО запланирован на 24-26 июня состоится в Гааге. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 8 500 человек. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.

Детали

В ведомстве отмечают, что страна впервые будет принимать саммит Альянса.

Мир и безопасность нельзя воспринимать как должное. В эти неспокойные времена, когда Россия начала полномасштабную войну на европейском континенте, НАТО имеет важное значение для нашей безопасности, свободы и ценностей. Организовав саммит НАТО, Нидерланды могут еще больше укрепить свои позиции как надежного союзника - заявил глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот.

В правительстве ожидают, что на саммит НАТО в следующем году прибудет около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и 45 министров обороны и около 6000 членов делегаций. Кроме того, ожидается, что 2000 журналистов приедут для освещения событий. Всего в мероприятии примут участие около 8 500 человек.

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Дополнение

Одновременно с саммитом состоится Общественный форум НАТО: многодневная публичная конференция (по приглашению) на территории саммита.

В правительстве подчеркивают, что проведение саммита Альянса станет одной из крупнейших логистических операций в Нидерландах за последние десятилетия. К этому привлекут большое количество организаций.

Это большая ответственность и, прежде всего, огромная честь, которой мы как город и жители можем гордиться. Как международный город мира и справедливости, Гаага является городом-хозяином этого саммита - заявил мэр Гааги.

Напомним

В этом году саммит НАТО состоится в Вашингтоне, он запланирован на 9-11 июля. Официальные мероприятия саммита начнутся 10 июля утром, а последние пресс-конференции состоятся 11 июля во второй половине дня.