Наступного року саміт НАТО відбудеться в Гаазі

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 21025 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 50870 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 66743 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110864 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135183 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138315 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 239084 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171115 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190202 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173023 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 31731 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 38938 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 44516 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 20737 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 25175 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 239084 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 360072 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375725 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 291250 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 364298 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59486 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76160 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87608 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170344 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172912 перегляди
Актуальне
Наступного року саміт НАТО відбудеться в Гаазі

Наступного року саміт НАТО відбудеться в Гаазі

Київ • УНН

 • 15283 перегляди

У червні 2025 року в Гаазі відбудеться саміт НАТО, в якому, як очікується, візьмуть участь близько 8500 осіб, в тому числі глави держав, міністри, делегації і журналісти.

У 2025 році саміт НАТО запланований на 24-26 червня відбудеться в Гаазі. Очікується, що у заході візьмуть участь близько 8 500 осіб. про це пише УНН з посиланням на заяву уряду Нідерландів.

Деталі

У відомстві відзначають, що країна вперше прийматиме саміт Альянсу. 

Мир і безпеку не можна сприймати як належне. У ці неспокійні часи, коли росія розпочала повномасштабну війну на європейському континенті, НАТО має важливе значення для нашої безпеки, свободи та цінностей. Організувавши саміт НАТО, Нідерланди можуть ще більше зміцнити свої позиції як надійного союзника

- заявив глава МЗС Нідердандів Ханке Брюїнс Слот.

В уряді очікують, що на саміт НАТО настпуного року прибуде близько 45 глав держав та урядів, 45 міністрів закордонних справ та 45 міністрів оборони та близько 6000 членів делегацій. Крім того, очікується, що 2000 журналістів приїдуть для висвітлення подій. Загалом у заході візьмуть участь близько 8 500 осіб.

Нейтральні країни повинні вступати в НАТО, якщо їм потрібен захист - міністр оборони Британії22.05.24, 16:02 • 17938 переглядiв

Доповнення

Одночасно з самітом відбудеться Громадський форум НАТО: багатоденна публічна конференція (за запрошенням) на території саміту.

В уряді підкреслюють, що проведення саміту Альянсу стане однією з найбільших логістичних операцій у Нідерландах за останні десятиліття. До цього залучать велику кількість організацій. 

Це велика відповідальність і, перш за все, величезна честь, якою ми як місто і мешканці можемо пишатися. Як міжнародне місто миру та справедливості, Гаага є містом-господарем цього саміту

- заявив мер Гааги. 

Нагадаємо

Цьогоріч саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні, він запланований на 9-11 липня. Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини Світу
natoNATO
haahaГаага
vashynhton-okruh-kolumbiiaВашингтон
niderlandyНідерланди
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51