Наступного року саміт НАТО відбудеться в Гаазі

У 2025 році саміт НАТО запланований на 24-26 червня відбудеться в Гаазі. Очікується, що у заході візьмуть участь близько 8 500 осіб. про це пише УНН з посиланням на заяву уряду Нідерландів.

Деталі

У відомстві відзначають, що країна вперше прийматиме саміт Альянсу.

Мир і безпеку не можна сприймати як належне. У ці неспокійні часи, коли росія розпочала повномасштабну війну на європейському континенті, НАТО має важливе значення для нашої безпеки, свободи та цінностей. Організувавши саміт НАТО, Нідерланди можуть ще більше зміцнити свої позиції як надійного союзника

В уряді очікують, що на саміт НАТО настпуного року прибуде близько 45 глав держав та урядів, 45 міністрів закордонних справ та 45 міністрів оборони та близько 6000 членів делегацій. Крім того, очікується, що 2000 журналістів приїдуть для висвітлення подій. Загалом у заході візьмуть участь близько 8 500 осіб.

Нейтральні країни повинні вступати в НАТО, якщо їм потрібен захист - міністр оборони Британії

Доповнення

Одночасно з самітом відбудеться Громадський форум НАТО: багатоденна публічна конференція (за запрошенням) на території саміту.

В уряді підкреслюють, що проведення саміту Альянсу стане однією з найбільших логістичних операцій у Нідерландах за останні десятиліття. До цього залучать велику кількість організацій.

Це велика відповідальність і, перш за все, величезна честь, якою ми як місто і мешканці можемо пишатися. Як міжнародне місто миру та справедливості, Гаага є містом-господарем цього саміту