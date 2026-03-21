В Славянске задержан подозреваемый в убийстве полицейского
Киев • УНН
Полиция задержала 50-летнего мужчину в СИЗО, который подозревается в убийстве правоохранителя. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение по трем статьям.
Правоохранители задержали подозреваемого убийцу полицейского в Славянске. Им оказался 50-летний местный житель, ранее уже судимый. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Для розыска и задержания фигуранта была введена специальная полицейская операция. Сегодня оперативники получили информацию от местных жителей, заметивших мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого
В ходе тщательного обследования территории возможного пребывания злоумышленника он был задержан. Операцию провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения КОРД и кинологами.
Предварительно установлено, что нападавший находился в СЗЧ. У него изъяты вещественные доказательства, в том числе огнестрельное оружие.
Начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 348 (убийство сотрудника правоохранительного органа), ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия), ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием).
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
19 марта в Славянске Донецкой области мужчина застрелил полицейского во время проверки документов