У Слов'янську затримано підозрюваного у вбивстві поліцейського
Київ • УНН
Поліція затримала 50-річного чоловіка у СЗЧ, який підозрюється у вбивстві правоохоронця. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення за трьома статтями.
Правоохоронці затримали підозрюваного вбивцю поліцейського у Слов'янську. Ним виявився 50-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий. Про це повідомили у Національній поліції України, пише УНН.
Для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного
У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами.
Попередньо встановлено, що нападник перебував у СЗЧ. У нього вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю.
Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу), ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї), ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю).
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
19 березня у Словʼянську на Донеччині чоловік застрелив поліцейського під час перевірки документів