В Швейцарии во время похода в горы умер вице-канцлер

Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци умер в пятницу в возрасте 55 лет во время похода в горы. Об этом говорится в заявлении правительства Швейцарии, пишет УНН.

Детали

В заявлении говорится, что Симонацци потерял сознание "во время одного из его любимых походов" в горы вместе со своей семьей.

Отмечается, что Симонацци назначили на должность вице-канцлера и спикера Федерального совета Швейцарии в ноябре 2008 года. Уже со следующего года он участвовал в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался коммуникацией. В частности возглавлял несколько отделов и Службу президента.

Как подчеркивают в правительстве, качественная информационная деятельность Федерального совета, является заслугой Симонацци.

Под его руководством коммуникация была профессионализирована и оцифрована. Он настойчиво усиливал ее координацию и сделал ее неотъемлемой частью деятельности правительства, - добавили в швейцарском правительстве.



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