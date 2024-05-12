У Швейцарії під час походу в гори помер віцеканцлер
Київ • УНН
Віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці помер у віці 55 років під час походу в гори з родиною.
Віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці помер у п'ятницю у віці 55 років під час походу в гори. Про це йдеться в заяві уряду Швейцарії, пише УНН.
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У заяві йдеться, що Сімонацці втратив свідомість "під час одного з його улюблених походів" в гори разом зі своєю сім'єю.
Зазначається, що Сімонацці призначили на посаду віцеканцлера й спікера Федеральної ради Швейцарії в листопаді 2008 року. Вже з наступного року він брав участь у засіданнях уряду, вів протоколи та займався комунікацією. Зокрема очолював кілька відділів та Службу президента.
Як підкреслюють в уряді, якісна інформаційна діяльність Федеральної ради, є заслугою Сімонацці.
Під його керівництвом комунікація була професіоналізована та оцифрована. Він наполегливо посилював її координацію і зробив її невіддільною частиною діяльності уряду,
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