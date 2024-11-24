В Швейцарии проходит референдум по финансированию "Евровидения-2025"

Сегодня, 24 ноября, в швейцарском Базеле голосуют относительно того, должны ли налогоплательщики города финансировать проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2025 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Детали

Швейцарский певец Немо выиграл «Евровидение 2024» с песней «The Code», что дает Швейцарии право на проведение песенного конкурса в следующем году. Базель, расположенный на северной границе с Францией и Германией, был выбран для проведения конкурса.

Но партия Федеральный демократический союз Швейцарии собрала достаточно подписей, чтобы добиться проведения референдума по вопросу о том, стоит ли выделять 34,96 миллиона швейцарских франков (39,5 миллиона долларов), утвержденных региональными властями на проведение шоу.

Результаты референдума будут известны позже в воскресенье, отмечает агенство.

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