В Швейцарии проходит референдум по финансированию "Евровидения-2025"

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 137673 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 142150 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 151158 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 188948 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 171596 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 132146 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 140652 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143963 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150902 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151289 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Защитила свое имя: Кэти Перри выиграла суд против одноименного дизайнера одежды

Защитила свое имя: Кэти Перри выиграла суд против одноименного дизайнера одежды

 • 50863 просмотра
Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

Выделенных денег недостаточно для борьбы с климатом: итоги саммита COP29

 • 45966 просмотра
В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба: ранены полицейские

В Иордании возле посольства Израиля произошла стрельба: ранены полицейские

 • 29011 просмотра
Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

 • 61662 просмотра
Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

 • 21798 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 137672 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 117392 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 129237 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 188947 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 171594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 97698 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

 • 101114 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

 • 100009 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 72253 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 92112 просмотра
Актуальное
В Швейцарии проходит референдум по финансированию "Евровидения-2025"

В Швейцарии проходит референдум по финансированию "Евровидения-2025"

Киев  •  УНН

 • 2498 просмотра

Read in English

Жители швейцарского Базеля голосуют относительно выделения 39,5 млн долларов на проведение «Евровидения-2025». Референдум инициирован после победы швейцарского певца Немо на конкурсе 2024 года.

Сегодня, 24 ноября, в швейцарском Базеле голосуют относительно того, должны ли налогоплательщики города финансировать проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2025 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP. 

Детали

Швейцарский певец Немо выиграл «Евровидение 2024» с песней «The Code», что дает Швейцарии право на проведение песенного конкурса в следующем году. Базель, расположенный на северной границе с Францией и Германией, был выбран для проведения конкурса.

Но партия Федеральный демократический союз Швейцарии собрала достаточно подписей, чтобы добиться проведения референдума по вопросу о том, стоит ли выделять 34,96 миллиона швейцарских франков (39,5 миллиона долларов), утвержденных региональными властями на проведение шоу.

Результаты референдума будут известны позже в воскресенье, отмечает агенство.

Грузия победила на Детском Евровидении-2024, Украина заняла третье место16 нояб. 2024, 19:07 • 18074 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КультураНовости Мира
shveitsariyaШвейцария
frantsiyaФранция
germaniyaГермания