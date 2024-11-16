Грузия победила на Детском Евровидении-2024, Украина заняла третье место

В финале Детского Евровидения-2024 победу одержал представитель Грузии Андриа Путкарадзе с песней To My Mom, передает УНН со ссылкой на Общественное.

Представитель Украины Артем Котенко занимает 3 место, набрав 203 балла.

Артем выступал под номером 14 с песней Hear Me Now («ДІМ»). Автором песни стала музыкальный продюсер Детского Евровидения Светлана Тарабарова. Песня посвящена теме дома как месту силы и теплых чувств, что дает ощущение уюта и безопасности, особенно для украинцев, которые потеряли или покинули свои дома из-за войны.

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко