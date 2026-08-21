Ужесточение традиционного нейтралитета Швейцарии, вероятно, будет отклонёно на плебисците в стране, согласно опросу, проведённому накануне голосования 27 сентября, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Около 54% ​​вероятно или точно проголосуют против этого предложения, согласно опросу, опубликованному в пятницу общественным вещателем SRG SSR. Лишь 42% поддерживают план, который запретит Швейцарии вводить большинство экономических санкций.

Отдельный опрос, опубликованный ранее на этой неделе, показал, что лагерь "против" ещё больше опережает остальных.

Долгосрочная политика неприсоединения страны является ключевой частью её идентичности, и хотя все политические лагеря в целом согласны с тем, что Швейцария должна оставаться нейтральной, правая Швейцарская народная партия (Swiss People’s Party) хочет закрепить эту доктрину в конституции.

Правительство и парламент страны выступают против этого, утверждая, что более гибкое толкование лучше послужило бы стране.

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