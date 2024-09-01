Politico: Швейцария может пересмотреть нейтралитет из-за агрессии России

Берн может снять запрет на реэкспорт оружия, ведь это повлияло на отношения с некоторыми странами

Российская агрессия против Украины может стать причиной пересмотра Швейцарией политики нейтралитета, который она сохраняет с 1515 года. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на доклад экспертной рабочей группы по вопросам безопасности страны, передает УНН.

Детали

«После нападения России на Украину нейтралитет снова стал предметом политических дебатов как внутри страны, так и за рубежом. Давление на Швейцарию с целью прояснить свою позицию растет», - говорится в документе.

Над докладом работали дипломаты, высокопоставленные чиновники и военные. Рекомендации лягут в основу стратегии безопасности Швейцарии на 2025 год.

Авторы доклада советуют снять запрет на реэкспорт оружия, ведь сейчас Берн запрещает продавать вооружение странам, находящимся в состоянии войны. Из-за этого экспорт оружия в прошлом году сократился на 27% и составил менее 746 млн евро.

Нынешний нейтралитет также повлиял на отношения Швейцарии с другими государствами, которые хотели бы отправить в Украину оружие со швейцарскими компонентами, но не могут это сделать.

В то же время эксперты не предлагают, чтобы Швейцария полностью отказалась от нейтралитета и присоединилась к НАТО, но они призывают к углублению связей с Альянсом и Европейским Союзом относительно совместного обучения и защиты от баллистических ракет.

Авторы доклада также призвали достичь уровня военных расходов в 1% ВВП к 2030 году. Сейчас Швейцария тратит на оборону 0,76% ВВП - намного меньше, чем любой член НАТО, за исключением Исландии.

В материале говорится, что хотя маловероятно, что на Швейцарию нападет кто-либо, но согласно отчету, страна уже является объектом гибридной войны, включая дезинформацию, шпионаж и кибератаки. Эксперты рекомендуют двигаться к «глобальной обороне», имея в виду подготовку всего общества, а не только военных.

Швейцарія розширює санкції проти росії: стосується заборони на алмази