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Politico: Швейцарія може переглянути нейтралітет через агресію Росії

Politico: Швейцарія може переглянути нейтралітет через агресію Росії

Київ • УНН

 • 24405 перегляди

Експертна група пропонує Швейцарії переглянути політику нейтралітету через російську агресію проти України. Рекомендації включають зняття заборони на реекспорт зброї та поглиблення зв'язків з НАТО і ЄС.

Берн може зняти заборону на реекспорт зброї, адже це вплинуло на відносини з деякими країнами

Російська агресія проти України може стати причиною перегляду Швейцарією політики нейтралітету, який вона зберігає від 1515 року. Про це повідомило видання Politico з посиланням на доповідь експертної робочої групи з питань безпеки країни, передає УНН.

Деталі

"Після нападу Росії на Україну нейтралітет знову став предметом політичних дебатів як усередині країни, так і за кордоном. Тиск на Швейцарію з метою прояснити свою позицію зростає", – йдеться у документі.

Над доповіддю працювали дипломати, високопосадовці та військові. Рекомендації ляжуть в основу стратегії безпеки Швейцарії на 2025 рік.

Автори доповіді радять зняти заборону на реекспорт зброї, адже наразі Берн забороняє продавати озброєння країнам, які перебувають у стані війни. Через це експорт зброї торік скоротився на 27% і становив менше ніж 746 млн євро.

Нинішній нейтралітет також вплинув на відносини Швейцарії з іншими державами, які хотіли б відправити в Україну зброю зі швейцарськими компонентами, але не можуть це зробити.

Водночас експерти не пропонують, щоб Швейцарія повністю відмовилася від нейтралітету та приєдналася до НАТО, але вони закликають до поглиблення зв’язків з Альянсом та Європейським Союзом щодо спільного навчання й захисту від балістичних ракет.

Автори доповіді також закликали досягти рівня військових витрат у 1% ВВП до 2030 року. Зараз Швейцарія витрачає на оборону 0,76% ВВП – набагато менше, ніж будь-який член НАТО, за винятком Ісландії.

У матеріалі йдеться, що хоча малоймовірно, що на Швейцарію нападе хто-небудь, але згідно зі звітом, країна вже є об’єктом гібридної війни, включаючи дезінформацію, шпигунство та кібератаки. Експерти рекомендують рухатися до "глобальної оборони", маючи на увазі підготовку всього суспільства, а не тільки військових.

Швейцарія розширює санкції проти росії: стосується заборони на алмази21.08.24, 21:24 • 56638 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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