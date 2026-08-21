У Швейцарії не підтримують жорсткіший нейтралітет напередодні голосування
Київ • УНН
54% швейцарців планують відхилити закріплення жорсткішого нейтралітету в конституції. Голосування відбудеться 27 вересня.
Жорсткіший традиційний нейтралітет Швейцарії, імовірно, буде відхилений на плебісциті у країні, згідно з опитуванням, проведеним напередодні голосування 27 вересня, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Близько 54% імовірно або точно проголосують проти цієї пропозиції, згідно з опитуванням, опублікованим у п'ятницю громадським мовником SRG SSR. Лише 42% підтримують план, який заборонить Швейцарії запроваджувати більшість економічних санкцій.
Окреме опитування, опубліковане раніше цього тижня, показало, що табір "проти" ще більше випереджає решту.
Довготривала політика неприєднання країни є ключовою частиною її ідентичності, і хоча всі політичні табори загалом погоджуються, що Швейцарія повинна залишатися нейтральною, права Швейцарська народна партія (Swiss People’s Party) хоче закріпити цю доктрину в конституції.
Уряд і парламент країни проти цього, стверджуючи, що більш гнучке тлумачення краще послужило б країні.
Politico: Швейцарія може переглянути нейтралітет через агресію Росії01.09.24, 02:45 • 24488 переглядiв