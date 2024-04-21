В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей

Гоночная машина вылетела за пределы трассы во время гонок Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке и въехала в толпу зрителей. Погибли семь человек. Пострадали более 20 зрителей. Об этом сообщил портал Daily Mirror, передает УНН.

Детали

Авария произошла в небольшом городе Дияталава в южной части острова. Водитель машины потерял управление, после чего въехал в толпу зрителей. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое. Из-за аварии остальные гонки отменили.

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