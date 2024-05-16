В северной части Волчанска и городе Силы обороны не дают оккупантам закрепиться

В северной части Волчанска и в самом городе Силы обороны проводят мероприятия с прочесыванием городской застройки, пытаются стабилизировать ситуацию, наносят врагу огневое поражение и не дают российским оккупантам закрепиться. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, динамично меняется. Нашим Силам обороны в целом, всем задействованным подразделениям удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупантов, которые зашли на Харьковщину, мы уничтожаем всеми средствами. На том направлении удалось стабилизировать ситуацию в том плане, что продвижение на определенных участках, в определенных населенных пунктах остановлено, однако противник своими действиями пытается обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения, чтобы занять более выгодные позиции - рассказал Волошин.

По его словам, сейчас украинские подразделения с помощью средств разведки и БПЛА обнаруживают отдельные группы противника, места развертывания его артсредств и наносят огневое поражение с целью не допустить накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск.

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Кроме того, Волошин отметил, что подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки и под контролем украинской артиллерии и беспилотных систем находят места сосредоточения живой силы и техники противника и возможные вражеские позиции.

Наши Силы обороны не дают оккупантам закрепиться на тех или иных направлениях в северной части Харьковской области - сказал Волошин.

На уточняющий вопрос, какая ситуация в Волчанске и вокруг него, Волошин ответил: "В северной части города Волчанск и в самом городе Силы обороны проводят мероприятия с прочесыванием городской застройки, пытаются стабилизировать ситуацию, наносят врагу огневое поражение и не дают российским оккупантам закрепиться. Сейчас проводятся контратакующие действия, враг находится под постоянным огневым контролем артиллерии, подразделений БПЛА всех Сил обороны".

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