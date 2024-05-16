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У північній частині Вовчанська й місті Сили оборони не дають окупантам закріпитися

У північній частині Вовчанська й місті Сили оборони не дають окупантам закріпитися

Київ • УНН

 • 25684 перегляди

Українські військові не дають російським окупантам закріпитися в північній частині міста Вовчанськ, прочісують будівлі та наносять вогневі удари по противнику для стабілізації ситуації.

У північній частині Вовчанська й у самому місті Сили оборони проводять заходи з прочісуванням міської забудови, намагаються стабілізувати ситуацію, завдають ворогу вогневе ураження й не дають російським окупантам закріпитися. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, динамічно змінюється. Нашим Силам оборони загалом, всім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупантів, які зайшли на Харківщину, ми знищуємо всіма засобами. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію в тому плані, що просування на певних ділянках, в певних населених пунктах зупинено, однак противник своїми діями намагається забезпечити собі сприятливі умови для подальшого просування, щоб зайняти більш вигідні позиції

- розповів Волошин.

За його словами, наразі українські підрозділи за допомогою засобів розвідки та БПЛА виявляють окремі груп противника, місця розгортання його артзасобів та завдають вогневе ураження з метою не допустити накопичення ворогом сил та засобів в північній частині міста Вовчанськ.

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Крім того, Волошин зазначив, що підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови й під контролем української артилерії та безпілотних систем знаходять місця зосередження живої сили та техніки противника й можливі ворожі позиції.

Наші Сили оборони не дають окупантам закріпитися на тих чи інших напрямках у північній частині Харківської області

- сказав Волошин.

На уточнююче запитання, яка ситуація у Вовчанську та довкола нього, Волошин відповів: "У північній частині міста Вовчанськ й у самому місті Сили оборони проводять заходи з прочісуванням міської забудови, намагаються стабілізувати ситуацію, завдають ворогу вогневе ураження й не дають російським окупантам закріпитися. Наразі проводяться контратакуючі дії, ворог знаходиться під постійним вогневим контролем артилерії, підрозділів БПЛА всіх Сил оборони".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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