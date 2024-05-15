Деякі піхотні групи росіян дійсно зайшли у Вовчанськ - Міноборони
Київ • УНН
Деякі російські піхотні групи увійшли до Вовчанська Харківської області, важкі бої тривають.
Деякі піхотні групи росії дійсно зайшли у Вовчанськ на Харківщині. Триває бойова робота, ситуація не проста, є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у середу, передає кореспондент УНН.
Телеведучий зазначив, що, "за даними видання Bild, російські війська зайшли на територію Вовчанська з півночі", і попросив спростувати цю інформацію, чи підтвердити.
Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то дійсно ворог намагається закріпитися на півночі, на північній частині міста. Невеличкими групами піхотними туди заходить, намагається зайти. Наше завдання знищувати ворога, не давати їм заводити більше сил, не дати їм закріпитися
За його словами, українські FPV-дрони та артилерія доволі ефективно працюють, і коли росіяни технікою підвозять піхоту, ця техніка знищується у доволі великій кількості.
Підтягнуто резерви, дійсно, дуже ефективні, боєздатні підрозділи зараз поблизу Вовчанська й тримають цей напрямок, але так деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли. Сьогодні Головком доповідав про ситуацію Президенту… Триває бойова робота, ситуація не проста, напруга залишається, є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої
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Лазуткін зазначив, що ворог намагається розтягнути фронт, завдання Сил оборони - знищити окупанта.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що станом на 11.30 15 травня Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. З початку доби на фронті відбулося 41 бойове зіткнення. На Харківському напрямку ворог намагається закріпитися на досягнутому рубежі. Своєю чергою, українські війська проводять розвідку та завдають ударів по окупантах.
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що на окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська через вогневий вплив та штурмові дії рф для збереження життя та здоров’я українських військових було здійснено маневри, і підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції.