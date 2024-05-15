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Зеленський провів селектор: заслухав звіт про Харківщину, відкладає міжнародні заходи

Зеленський провів селектор: заслухав звіт про Харківщину, відкладає міжнародні заходи

Київ • УНН

 • 25855 перегляди

Президент Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорив ситуацію в Харківській області, розгортання додаткових сил і розвіддані про пересування противника, а також перенесення міжнародних заходів у зв'язку з ситуацією.

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, на якій обговорив ситуацію в Харківській області, розгортання додаткових сил і розвіддані про пересування противника, а також перенесення міжнародних заходів у зв'язку з ситуацією, повідомили у середу в Офісі Президента, пише УНН.

Деталі

"Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Передусім ситуація на Харківщині та забезпечення Сил оборони України", - вказали в ОП у соцмережах.

Як повідомляється, Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. "На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", - повідомили в ОП.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння", - зазначили в Офісі Президента.

Генштаб: рф з початку наступу на Харківському напрямку втратила 615 військових15.05.24, 12:30 • 41984 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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