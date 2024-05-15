Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  99306 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  110663 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  144747 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  136485 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156496 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152582 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131162 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175736 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210705 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215145 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

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11 мая 2024, 08:40  •  324786 просмотра
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Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  366738 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  366277 просмотра

Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия

Президент Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсудил ситуацию в Харьковской области, развертывание дополнительных сил и разведданные о передвижениях противника, а также перенос международных мероприятий в связи с ситуацией.

Война •   •  5418 просмотра
Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия

Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

Сегодня утром российский обстрел повредил многоэтажку в Херсоне: попал в крышу и лифтовое помещение, но никто из жильцов не пострадал.

Война •   •  14478 просмотра
Утренним ударом рф повредило многоэтажку в Херсоне

Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Бывшего заместителя министра обвиняют в вымогательстве 40 млн грн взятки и получении 400 тыс. долларов, как его части.

Криминал и ЧП •   •  12950 просмотра
Будут судить экс-замминистра, которого обвиняют во взятке в 400 тыс. долларов за заключение контрактов по завышенным ценам

Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  12230 просмотра
Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных

С начала 15 мая на фронте произошло 41 боевое столкновение, при этом интенсивные бои продолжаются на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Силы обороны наносят значительные потери российско-террористическим войскам.

Война •   •  12237 просмотра
Генштаб: рф с начала наступления на Харьковском направлении потеряла 615 военных

Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

Российский самолет сбросил неопознанный боеприпас на поселок в воронежской области, в результате чего произошел взрыв и образовалась воронка, но жертв нет.

Новости Мира •   •  10674 просмотра
Авиация рф уронила боеприпас на поселок в воронежской области - росСМИ

Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин

Харьков надежно защищен, но россия делает все возможное, чтобы посеять страх и панику среди гражданского населения с помощью ракетных и бомбовых обстрелов.

Война •   •  10815 просмотра
Харьков надежно защищен, однако враг делает все, чтобы посеять страх - Волошин

У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"

По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, разговоры россии о "мире" и "перемирии" являются фасадом для восстановления и передислокации сил, в то же время продолжая атаки на украинские города и гражданское население.

Война •   •  11420 просмотра
У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"

В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

В Харьковской области российской агрессии погибли два человека, в частности, в селе Старица россияне застрелили 47-летнего гражданского мужчину, среди раненых - двое полицейских.

Война •   •  10659 просмотра
В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция

Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол

Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, причем Польша серьезно подходит к этому вопросу, и ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, что будет отражать значительную военную помощь и поддержку Украины со стороны Польши.

политика •   •  10576 просмотра
Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол