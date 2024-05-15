Зеленский провел селектор: заслушал отчет о Харьковской области, откладывает международные мероприятия

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором обсудил ситуацию в Харьковской области, развертывание дополнительных сил и разведданные о передвижении противника, а также перенос международных мероприятий в связи с ситуацией, сообщили в среду в Офисе Президента, пишет УНН.

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"Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Прежде всего ситуация в Харьковской области и обеспечение Сил обороны Украины", - указали в ОП в соцсетях.

Как сообщается, Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. "На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Развертываются дополнительные силы, резервы есть. Разведки - ГУР и СВР - видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", - сообщили в ОП.

"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", - отметили в Офисе Президента.

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