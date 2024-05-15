Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны

Некоторые пехотные группы россии действительно зашли в Волчанск в Харьковской области. Продолжается боевая работа, ситуация не простая, есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в среду, передает корреспондент УНН.

Телеведущий отметил, что, "по данным издания Bild, российские войска зашли на территорию Волчанска с севера", и попросил опровергнуть эту информацию, или подтвердить.

Если говорить о ситуации, которая в Волчанске, то действительно враг пытается закрепиться на севере, на северной части города. Небольшими группами пехотными туда заходит, пытается зайти. Наша задача уничтожать врага, не давать им заводить больше сил, не дать им закрепиться - ответил Лазуткин.

По его словам, украинские FPV-дроны и артиллерия довольно эффективно работают, и когда россияне техникой подвозят пехоту, эта техника уничтожается в довольно большом количестве.

Подтянуты резервы, действительно, очень эффективные, боеспособные подразделения сейчас вблизи Волчанска и держат это направление, но да, некоторые пехотные группы в город действительно зашли. Сегодня Главком докладывал о ситуации Президенту... Продолжается боевая работа, ситуация не простая, напряжение остается, есть тенденция к стабилизации, но все равно продолжаются тяжелые бои - сказал Лазуткин.

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Лазуткин отметил, что враг пытается растянуть фронт, задача Сил обороны - уничтожить оккупанта.

Дополнение

Генштаб сообщал, что по состоянию на 11.30 15 мая Силы обороны продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. С начала суток на фронте произошло 41 боевое столкновение. На Харьковском направлении враг пытается закрепиться на достигнутом рубеже. В свою очередь, украинские войска проводят разведку и наносят удары по оккупантам.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что на отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за огневого воздействия и штурмовых действий рф для сохранения жизни и здоровья украинских военных были осуществлены маневры, и подразделения переместились на более выгодные позиции.