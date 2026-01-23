В сети распространяется мошенническая схема под видом "соцвыплат от ЕС": что стоит знать

В социальных сетях и мессенджерах распространяется мошенническая схема под видом якобы социальных выплат от Европейского Союза. Мошенники призывают переходить по ссылкам и вводить персональные данные, чтобы получить доступ к банковским счетам пользователей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

В сети распространяются сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от европейских партнеров — по 6 318 грн на каждого члена семьи. Для оформления предлагают перейти по ссылке и оставить заявку - говорится в сообщении.

На самом деле это мошенничество. Никакой подобной программы европейские партнеры не объявляли. Информация о реальных выплатах всегда публикуется на официальных ресурсах компетентных лиц или структур.

Цель мошенников — похитить персональные данные пользователей и получить доступ к их банковским счетам.

"Не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите персональные данные и реквизиты карт на незнакомых сайтах", - добавили в ЦПД.

