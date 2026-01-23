У мережі поширюється шахрайська схема під виглядом "соцвиплат від ЄС": що варто знати

У соціальних мережах та месенджерах поширюється шахрайська схема під виглядом нібито соціальних виплат від Європейського Союзу. Шахраї закликають переходити за посиланнями та вводити персональні дані, щоб отримати доступ до банківських рахунків користувачів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

У мережі поширюються повідомлення про нібито грошову допомогу "Тепла зима" від європейських партнерів — по 6 318 грн на кожного члена сім'ї. Для оформлення пропонують перейти за посиланням та залишити заявку - йдеться у повідомленні.

Насправді це шахрайство. Жодної подібної програми європейські партнери не оголошували. Інформація про реальні виплати завжди публікується на офіційних ресурсах компетентних осіб або структур.

Мета шахраїв — викрасти персональні дані користувачів та отримати доступ до їхніх банківських рахунків.

"Не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте персональні дані та реквізити карток на незнайомих сайтах", - додали в ЦПД.

