15:12 • 2932 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 3970 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 9004 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 16383 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 38492 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19599 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22333 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 30410 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67962 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34217 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
У мережі поширюється шахрайська схема під виглядом "соцвиплат від ЄС": що варто знати

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У мережі поширюється шахрайська схема під виглядом соціальних виплат від ЄС "Тепла зима" по 6318 грн. Шахраї викрадають персональні дані та отримують доступ до банківських рахунків.

У мережі поширюється шахрайська схема під виглядом "соцвиплат від ЄС": що варто знати

У соціальних мережах та месенджерах поширюється шахрайська схема під виглядом нібито соціальних виплат від Європейського Союзу. Шахраї закликають переходити за посиланнями та вводити персональні дані, щоб отримати доступ до банківських рахунків користувачів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

У мережі поширюються повідомлення про нібито грошову допомогу "Тепла зима" від європейських партнерів — по 6 318 грн на кожного члена сім'ї. Для оформлення пропонують перейти за посиланням та залишити заявку

- йдеться у повідомленні.

Насправді це шахрайство. Жодної подібної програми європейські партнери не оголошували. Інформація про реальні виплати завжди публікується на офіційних ресурсах компетентних осіб або структур. 

Мета шахраїв — викрасти персональні дані користувачів та отримати доступ до їхніх банківських рахунків.

"Не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте персональні дані та реквізити карток на незнайомих сайтах", - додали в ЦПД.

Ольга Розгон

