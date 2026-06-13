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В сети делятся кадрами без колеса обозрения на Подоле в Киеве

Киев • УНН

 • 616 просмотра

В сети делятся кадрами столичной Контрактовой площади, указывая, что оттуда убрали колесо обозрения.

В сети делятся кадрами без колеса обозрения на Подоле в Киеве
threads.com/@borschagovka_

В сети делятся кадрами столичной Контрактовой площади, указывая, что оттуда убрали колесо обозрения, пишет УНН.

Детали

Фото без колеса обозрения на Подоле в субботу делились местные паблики и медиа. Однако, на видео с места события были заметны еще металлические конструкции.

Колесо на Подол привезли из Парижа к новогодним праздникам в конце 2017 года и установили. Его высота составляла 43 метра, сообщали на туристическом хабе от КГГА.

В декабре 2025 года в КГГА указали, что колесо обозрения на Подоле по требованию прокуратуры закрыто. Владелец должен был демонтировать аттракцион своими силами. 

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Юлия Шрамко

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