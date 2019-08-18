В секторе Газа протестующие призывают ХАМАС к новым ударам по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Протестующие собрались в северной части сектора Газа с призывами к новым ракетных ударов по Израилю в ответ на убийство нескольких палестинцев военными еврейского государства. Об этом в воскресенье сообщила газета The Jerusalem Post, передает УНН.
Ранее ночью военнослужащие армии Израиля застрелили пять вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа. По данным издания The Times of Israel, для ликвидации возможных террористов военные открыли огонь из танка и из вертолета.
Палестинские радикалы из сектора Газа в пятницу вечером выпустили по израильской территории ракету, которая была перехвачена системой “Железный купол”. В ответ в субботу утром израильские истребители поразили два объекта движения ХАМАС в северной части палестинского приморского анклава.
Позже в этот же день из сектора Газа было выпущено еще три ракеты по территории Израиля, две из них вновь были перехвачены системой ПВО.
Как сообщал УНН, Израиль прекратил поставки топлива в Сектор Газа.