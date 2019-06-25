Ізраїль припиняє поставки палива в Сектор Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Ізраїль з 27 червня припиняє пропускати солярку для електростанції в секторі Газа через безперервні запусків повітряних куль з займистими речовинами. Про це повідомив 9 ізраїльський телеканал, передає УНН.
Згідно з повідомленням, вчора запущені кулі стали причиною щонайменше чотирнадцяти пожеж на території Ізраїлю.
Як зазначається, припинення запусків вогняних куль стало одним з пунктів угоди про перемир'я, досягнутого Ізраїлем і керівництвом сектора Газа після ескалації напруженості на початку травня 2019 року.
У повідомленні також йдеться, що солярка, яка поставляється через КПП "Керем-Шалом" в сектор Газа, була оплачена урядом Катару.
Нагадаємо, 14 червня Ізраїль і Сектор Газа обмінялися ракетними ударами.