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Израиль прекращает поставки топлива в Сектор Газа

Киев • УНН

 • 9054 просмотра

КИЇВ. 25 июня. УНН. Израиль с 27 июня прекращает пропускать солярку для электростанции в секторе Газа по причине непрекращающихся запусков воздушных шаров с возгорающимися веществами. Об этом сообщил 9 израильский телеканал, передает УНН.

Израиль прекращает поставки топлива в Сектор Газа

Согласно сообщению, вчера запущенные шары стали причиной по меньшей мере четырнадцати пожаров на территории Израиля.

Как отмечается, прекращение запусков огненных шаров стало одним из пунктов соглашения о перемирии, достигнутого Израилем и руководством сектора Газа после эскалации напряженности в начале мая 2019 года.

В сообщении также говорится, что поставляемая через КПП "Керем-Шалом" в сектор Газа солярка была оплачена правительством Катара.

Напомним, 14 июня Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами.

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