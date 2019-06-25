Израиль прекращает поставки топлива в Сектор Газа

Согласно сообщению, вчера запущенные шары стали причиной по меньшей мере четырнадцати пожаров на территории Израиля.



Как отмечается, прекращение запусков огненных шаров стало одним из пунктов соглашения о перемирии, достигнутого Израилем и руководством сектора Газа после эскалации напряженности в начале мая 2019 года.



В сообщении также говорится, что поставляемая через КПП "Керем-Шалом" в сектор Газа солярка была оплачена правительством Катара.



Напомним, 14 июня Израиль и Сектор Газа обменялись ракетными ударами.