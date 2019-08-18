В секторі Газа протестуючі закликають ХАМАС до нових ударів по Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Протестуючі зібралися в північній частині сектора Газа із закликами до нових ракетних ударів по Ізраїлю у відповідь на вбивство кількох палестинців військовими єврейської держави. Про це в неділю повідомила газета The Jerusalem Post, передає УНН.
Раніше вночі військовослужбовці армії Ізраїлю застрелили п’ять озброєних палестинців, які намагалися перетнути північний кордон сектора Газа. За даними видання The Times of Israel, для ліквідації імовірних терористів військові відкрили вогонь з танка і з вертольота.
Палестинські радикали з сектора Газа в п’ятницю ввечері випустили по ізраїльській території ракету, яка була перехоплена системою “Залізний купол”. У відповідь в суботу вранці ізраїльські винищувачі вразили два об’єкти руху ХАМАС в північній частині палестинського приморського анклаву.
Пізніше в цей же день з сектора Газа було випущено ще три ракети по території Ізраїлю, дві з них знову були перехоплені системою ППО.
Як повідомляв УНН, Ізраїль припинив поставки палива в Сектор Газа.