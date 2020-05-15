В СБУ прокомментировали концертный тур Гуфа по Украине

Так, недавно на своей инстаграм-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же — рэпер “Гуф”, анонсировал гастрольный тур по городам Украины.

“СБУ сообщает: Долматов запрещен въезд на территорию Украины через выступления во временно оккупированном Крыму — до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне”, — говорится в сообщении.

Напомним, российской блогеру Александре Митрошина проставили запрет въезда в Украину на 3 года.



Как сообщалось, в России возмущены из-за запрета на въезд в Украину председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву.