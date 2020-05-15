В СБУ прокомментировали концертный тур Гуфа по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Служба безопасности Украины отметила, что рэперу Гуфу запрещен въезд на территорию Украины через выступления во временно оккупированном Крыму, как минимум до 1 марта 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, недавно на своей инстаграм-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же — рэпер “Гуф”, анонсировал гастрольный тур по городам Украины.
“СБУ сообщает: Долматов запрещен въезд на территорию Украины через выступления во временно оккупированном Крыму — до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне”, — говорится в сообщении.
Напомним, российской блогеру Александре Митрошина проставили запрет въезда в Украину на 3 года.
Как сообщалось, в России возмущены из-за запрета на въезд в Украину председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву.