Україна заборонила в'їзд російському журналісту Соловйову, у РФ - обурені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Росії обурені через заборону на в'їзд в Україну голові Спілки журналістів Росії (СЖР) Володимиру Соловйову. Про це повідомляє УНН, посилаючись на коментар МЗС РФ.
“Стало відомо про рішення Служби безпеки України заборонити в’їзд на територію України главі Спілки журналістів Росії (СЖР) В.Г.Соловьеву “в інтересах забезпечення національної безпеки”, — йдеться у коментарі.
У російському МЗС звинуватили “київський режим” у прагненні не допустити будь-яких контактів між журналістами Росії і України.
“Відверте нехтування демократичними принципами забезпечення свободи вираження думки в Україні переходить будь-які межі. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ А.Дезір, Міжнародна федерація журналістів вже виступили із засудженням цього кроку української влади. Закликаємо західних кураторів київського режиму вжити дієвих заходів із недопущення подібних дій своїх підопічних”, — заявили у відомстві.
У МЗС РФ також наголосили на необхідності невідкладного обговорення ситуації через те, що “в Україні катастрофічна ситуація зі свободою ЗМІ на профільних міжнародних майданчиках”.
Як повідомляв УНН, співробітники СБУ примусово видворили з України двох журналістів російських телеканалів.