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Украина запретила въезд российскому журналисту Соловьеву, в РФ - возмущены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. В России возмущены запретом на въезд в Украину председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий МИД РФ.

"Стало известно о решении Службы безопасности Украины запретить въезд на территорию Украины главе Союза журналистов России (СЖР) В.Г.Соловьеву "в интересах обеспечения национальной безопасности", - говорится в комментарии.

В российском МИДе обвинили "киевский режим" в стремлении не допустить каких-либо контактов между журналистами России и Украины.

"Откровенное пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения в Украине переходит все границы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир, Международная федерация журналистов уже выступили с осуждением этого шага украинской власти. Призываем западных кураторов киевского режима принять действенные меры по недопущению подобных действий своих подопечных", - заявили в ведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули необходимость неотложного обсуждения ситуации из-за того, что "в Украине катастрофическая ситуация со свободой СМИ на профильных международных площадках".

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ принудительно выдворили из Украины двух журналистов российских телеканалов.

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