Украина запретила въезд российскому журналисту Соловьеву, в РФ - возмущены
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В России возмущены запретом на въезд в Украину председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на комментарий МИД РФ.
"Стало известно о решении Службы безопасности Украины запретить въезд на территорию Украины главе Союза журналистов России (СЖР) В.Г.Соловьеву "в интересах обеспечения национальной безопасности", - говорится в комментарии.
В российском МИДе обвинили "киевский режим" в стремлении не допустить каких-либо контактов между журналистами России и Украины.
"Откровенное пренебрежение демократическими принципами обеспечения свободы выражения мнения в Украине переходит все границы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир, Международная федерация журналистов уже выступили с осуждением этого шага украинской власти. Призываем западных кураторов киевского режима принять действенные меры по недопущению подобных действий своих подопечных", - заявили в ведомстве.
В МИД РФ также подчеркнули необходимость неотложного обсуждения ситуации из-за того, что "в Украине катастрофическая ситуация со свободой СМИ на профильных международных площадках".
Как сообщал УНН, сотрудники СБУ принудительно выдворили из Украины двух журналистов российских телеканалов.