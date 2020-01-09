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Російській блогерці на три роки заборонили в'їзд в Україну

Російській блогерці на три роки заборонили в'їзд в Україну

Київ • УНН

 • 14340 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора, 8 січня, в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби проставили заборону в’їзду в Україну терміном на 3 роки громадянці Росії 1994 року народження", - повідомили прикордонники.

Як зазначається, російську блогерку, яка порушила правила в’їзду-виїзду на ТОТУ АР Крим, прикордонники виявили в "Борисполі" під час виїзду з України. Вона саме проходила оформлення на рейс до Мінська.

"Їй було доведено рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави та проставлено відповідну відмітку в паспортний документ", - додали у ДПСУ.

Також вказано, що ця громадянка в’їхала в Україну декілька днів тому через залізничний пункт пропуску, оскільки щодо неї на момент перетину кордону не було обмежень щодо в'їзду, а також жодної інформації, що вона відвідувала тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, в столиці України на захід, де повинна була виступити блогерка з Росії Олександра Мітрошина, яка раніше відвідувала окупований Крим, прийшли активісти, аби "запитати в неї про причини порушення державного кордону України". Після цього активістів затримали. Поліція заявила про дрібне хуліганство.

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