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5 марта, 17:33 • 112869 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131276 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106536 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108654 просмотра

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5 марта, 08:02 • 108567 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Российской блогерше на три года запретили въезд в Украину

Российской блогерше на три года запретили въезд в Украину

Киев  •  УНН

 • 14335 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Российской блогерше Александре Митрошиной проставили запрет въезда в Украину на 3 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения", - сообщили пограничники.

Как отмечается, российскую блогершу, которая нарушила правила въезда-выезда на ВОТУ АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформление на рейс в Минск.

"Ей было доведено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена соответствующая отметка в паспортный документ", - добавили в ГПСУ.

Также указано, что эта гражданка въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении ее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она посещала временно оккупированные территории.

Напомним, в столице Украины на мероприятие, где должна была выступить блогерша из России Александра Митрошина, ранее посещавшая оккупированный Крым, пришли активисты, чтобы "спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины". После этого активистов задержали. Полиция заявила о мелком хулиганстве.

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