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У столиці затримали активістів, що виступили проти блогерки з Росії: поліція каже про дрібне хуліганство

У столиці затримали активістів, що виступили проти блогерки з Росії: поліція каже про дрібне хуліганство

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У Києві поліція затримала двох активістів громадянського руху “Відсіч”, що намагалися зірвати виступ російської блогерки, яка раніше відвідувала окупований Крим, порушивши закон України. Про це пише УНН із посиланням на матеріали з соціальних мереж, дані ГО “Відсіч” та Радіо Свобода.

Як заявили в русі, в столиці України повинна була виступити блогерка з Росії Олександра Мітрошина, яка, зокрема, раніше працювала на російському державному прокремлівському телеканалі “Росія-1”.

“Активісти прийшли запитати в неї про причини порушення державного кордону України та поставити просте запитання: „Чий Крим?“ Однак у відповідь від її фанатів отримали погрози, навіть убивством”, — написав рух у фейсбуці.

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“Відсіч” стверджує, що активістів Леоніда Овчаренка і Олексія Кальницького, яких відпустили з відділку поліції через три години після затримання, затримували “незаконно”, Овчаренка при цьому побили, але поліція, як кажуть у русі, не дозволила його шпиталізації.

“На них склали протоколи про адміністративне затримання за про порушення ст. 173 КУпАП — „дрібне хуліганство“. Тепер ми чекаємо на суд”, — повідомили у “Відсічі”.

Інший учасник акції руху Олександр Іванов так повідомляв про наміри активістів: “Відповідати, чий Крим, відмовляється. Будемо видворяти”.

Пізніше він додав, що прихильник блогерки, який вступив із активістами в конфлікт і, за їхніми словами, напав на них, сам з’явився до поліції.

Поліція Києва, зі свого боку, повідомила про інцидент так: “Сьогодні до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Козацька невідомі особи конфліктують і висловлюються нецензурною лайкою. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції. На зауваження поліцейських та законні вимоги припини свої дії особи не реагували. Їх було неодноразово попереджено про затримання у разі невиконання законних вимог. У результаті двох громадян, які порушували громадський порядок, патрульні доставили до Голосіївського управління поліції”.

Як інформує поліція Києва у фейсбуці, у приміщенні відділу поліції патрульні склали на двох затриманих адміністративний протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“Згодом правоохоронці склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство на чоловіка, котрий конфліктував із раніше доставленими до управління поліції молодиками. На цей час усіх учасників події відпустили”, — мовиться в повідомленні.

Заяв активістів про їхнє побиття поліція не коментувала.

Тим часом Олександра Мітрошина, яка проводила в Києві “зустріч із підписниками”, назвала провокаторами активістів “Відсічі”, які запитали в неї: “Чий Крим?” Як написала вона в інстаґрамі, після “зриву” її виступу вона втекла. “Прийшли три провокатори на політичну тему в контексті Росії й України. Зірвали зустріч, звинувачували мене в різних речах, кричали, через півгодини побилися”, — написала вона. Блогерка також вибачилася перед підписниками, які прийшли.

Крім того, вона також запевнила в Telegram-каналі, що не підтримує анексію Криму і не має нині стосунку до державних російських ЗМІ.

У 2017 році Мітрошина хвалилася в соцмережах відвідинами окупованого Криму, в який вона в’їждхала не в установленому українським законодавством порядку. На момент публікації цієї новини ці дописи вже стали недоступними.

Нагадаємо, нещодавно шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму, заявив, що потрапив у Київ після втручання президента України Володимира Зеленського. Пізніше Голова Державної прикордонної служби України заявив, що Президент не впливає на рішення прикордонників.

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