В столице задержали активистов, выступивших против блогерши из России: полиция говорит о мелком хулиганстве

Как заявили в движении, в столице Украины должна была выступить блогерша из России Александра Митрошина, которая, в частности, ранее работала на российском государственном прокремлевском телеканале “Россия-1”.

“Активисты пришли спросить у нее о причинах нарушения государственной границы Украины и задать простой вопрос: „Чей Крым?“ Однако в ответ от ее фанатов получили угрозы, даже убийством”, — написал движение в фейсбуке.

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“Відсіч” утверждает, что активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого, которых отпустили из участка полиции через 3 часа после задержания, задерживали “незаконно”, Овчаренко при этом избили, но полиция, как говорят в движении, не позволила его госпитализировать.

“На них составили протоколы об административном задержании за о нарушении ст. 173 КУоАП — „мелкое хулиганство“. Теперь мы ждем суд”, — сообщили в “Відсічі”.

Другой участник акции движения Александр Иванов так сообщал о намерениях активистов: “Отвечать, чей Крым, отказывается. Будем выдворять”.

Позже он добавил, что сторонник блогера, который вступил с активистами в конфликт и, по их словам, напал на них, сам явился в полицию.

Полиция Киева, со своей стороны, сообщила об инциденте так: “Сегодня в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На замечание полицейских и законные требования прекрати свои действия лица не реагировали. Их было неоднократно предупреждено о задержании в случае невыполнения законных требований. В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевский управления полиции”.

Как информирует полиция Киева в фейсбуке, в помещении отдела полиции патрульные составили на двух задержанных административный протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

“Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными к управлению полиции молодыми. В настоящее время всех участников события отпустили”, — говорится в сообщении.

Заявлений активистов об их избиении полиция не комментировала.

Между тем Александра Митрошина, которая проводила в Киеве “встречу с подписчиками”, назвала провокаторами активистов “Відсічі”, которые спросили у нее: “Чей Крым?” Как написала она в инстаграми, после “срыва” ее выступления она убежала. “Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались”, — написала она. Блогер также извинилась перед подписчиками, которые пришли.

Кроме того, она также заверила в своем Telegram-канале, что не поддерживает аннексию Крыма и не имеет сейчас отношения к государственным российским СМИ.

В 2017 году Митрошина хвасталась в соцсетях посещением оккупированного Крыма, в который она въезжала не в установленном украинским законодательством порядке. На момент публикации этой новости эти сообщения уже стали недоступными.

Напомним, недавно шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму, заявил, что попал в Киев после вмешательства президента Украины Владимира Зеленского. Позже Председатель Государственной пограничной службы Украины заявил, что Президент не влияет на решение пограничников.