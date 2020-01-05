Голова ДПСУ про візит Dr.Alban у Київ: Президент не впливає на рішення прикордонників

КИЇВ. 5 січня. УНН. На рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України. Так Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко прокоментував інформацію про візит Dr.Alban в Україну, а також слова артиста, що він потрапив у Київ після втручання Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.