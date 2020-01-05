Голова ДПСУ про візит Dr.Alban у Київ: Президент не впливає на рішення прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України. Так Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко прокоментував інформацію про візит Dr.Alban в Україну, а також слова артиста, що він потрапив у Київ після втручання Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
"Я не знайомий добре з творчістю співака зі шведським громадянством, відомого як Dr.Alban, хоча деякі його пісні міг чути. Державний кордон він перетинав відповідно до чинного законодавства, яким керуються прикордонники при оформленні іноземців. При цьому наголошую - питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби України. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, серед іншого і Президент України", - йдеться у коментарі Дейнеко, який оприлюднено на офіційній сторінці МВС у Facebook.
За словами голови ДПСУ, відмовити іноземцям у перетині кордону можна через доручення правоохоронних органів. Проте, у разі його відсутності та наявності необхідних документів, вони можуть бути пропущені в Україну.
Як повідомляв УНН, у новорічному шоу “Вечірній квартал” виступив шведський співак Dr. Alban, який виступав у Криму після анексії. Відео виступу Dr. Alban опубліковане в Facebook “Кварталу 95”.
“Мені було заборонено в’їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі”, — написав співак у Instagram.
Dr. Alban виступав у Криму після російської анексії півострову.
Іноземні артисти і інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску. Деяким артистам і співакам, які приїхали на гастролі до Криму або прямо підтримують російську анексію Криму, заборонено виступати на материковій частині України.