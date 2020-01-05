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Председатель ГПСУ о визите Dr.Alban в Киев: Президент не влияет на решение пограничников

Председатель ГПСУ о визите Dr.Alban в Киев: Президент не влияет на решение пограничников

Киев  •  УНН

 • 16969 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. На решения охранников границы относительно пропуска ли непропуска лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины. Так Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко прокомментировал информацию о визите Dr.Alban в Украине, а также слова артиста, что он попал в Киев после вмешательства Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю - вопрос пограничного контроля принадлежит исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никак на решение охранников границы по пропуску ли непропуску лиц не влияет никто, в том числе и Президент Украины", - говорится в комментарии Дейнеко, обнародованном в на официальной странице МВД в Facebook.

По словам главы ГПСУ, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручение правоохранительных органов. Однако, в случае его отсутствия и наличия необходимых документов, они могут быть пропущены в Украину.

Как сообщал УНН, в новогоднем шоу "Вечерний квартал" выступил шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии. Видео выступления Dr. Alban опубликованно в Facebook "Квартала 95".

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительного шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец в Instagram.

Dr. Alban выступал в Крыму после российской аннексии полуострова.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают российскую аннексию Крыма, запрещено выступать на материковой части Украины.

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