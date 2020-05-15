В СБУ прокоментували концертний тур Гуфа по Україні

Так, нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же — репер “Гуф”, анонсував гастрольний тур містами України.

“СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму — до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може лише уві сні”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.



Як повідомлялося, у Росії обурені через заборону на в’їзд в Україну голові Спілки журналістів Росії (СЖР) Володимиру Соловйову.