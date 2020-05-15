В СБУ прокоментували концертний тур Гуфа по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Служба безпеки України наголосила, що реперу Гуфу заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму, як мінімум до 1 березня 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, нещодавно на своїй інстаграм-сторінці громадянин РФ Олексій Долматов, він же — репер “Гуф”, анонсував гастрольний тур містами України.
“СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму — до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може лише уві сні”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російській блогерці Олександрі Мітрошиній проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.
Як повідомлялося, у Росії обурені через заборону на в’їзд в Україну голові Спілки журналістів Росії (СЖР) Володимиру Соловйову.