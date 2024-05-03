В СБУ призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи: что надо знать

Служба безопасности призывает граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи - быть бдительными, ограничить посещение массовых мероприятий, не поддаваться на возможные провокации, передает УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, для реализации преступных намерений оккупанты используют большой арсенал мер подрывной деятельности против нашего государства.

Так, например, враг постоянно привлекает собственную агентуру для совершения провокаций в различных сферах общественной жизни, в частности в межконфессиональных отношениях.

Целью таких действий оккупантов является создание искусственных конфликтных ситуаций среди представителей религиозных общин для дестабилизации внутренней обстановки внутри Украины.

Также агрессор активно привлекает своих приспешников для корректировки вражеского огня по гражданской инфраструктуре нашего государства. Среди потенциальных целей - места массового пребывания людей.

Поэтому Служба безопасности призывает граждан накануне и в период празднования Пасхи:

- ограничить посещение массовых мероприятий;

- не поддаваться на возможные провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

- не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а во время нее находиться в укрытиях;

- сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Напоминаем, в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: [email protected]

Информация, полученная через телефон доверия Службы безопасности Украины, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

В СБУ также призвали граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.