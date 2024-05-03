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В СБУ призвали украинцев соблюдать меры безопасности во время Пасхи: что надо знать
Служба безопасности Украины предупреждает о попытках россии дестабилизировать ситуацию в Украине путем провокаций, в частности привлечения агентуры для совершения провокаций на межконфессиональной почве и корректировки вражеского огня по объектам гражданской инфраструктуры во время празднования Пасхи.
В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок
В ГОТ утверждают, что являются лидерами на Prozorro по уровню конкурентности закупок.
Войска рф за прошлый месяц применили более 440 раз химические боеприпасы - Генштаб
За прошлый месяц российские войска 444 раза применили боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, нарушая международные законы и конвенции.
"Сделано в Украине": предприниматели Хмельницкой области в этом году получат не менее 1,45 млрд гривен
В этом году в рамках экономической платформы "Сделано в Украине" для украинских предпринимателей Хмельницкой области выделено не менее 1,45 миллиарда гривен для поддержки отечественных производителей и бизнеса в условиях войны.
Цены на сырые продукты вырастут во втором полугодии на фоне более низкого урожая - НБУ
В краткосрочной перспективе сырые продукты питания будут оставаться дешевле, чем в прошлом году, но цены вырастут во второй половине 2024 года на фоне более низкого ожидаемого урожая, тогда как цены на переработанные продукты питания также несколько ускорятся.
Глава Запорожской ОВА: враг усилил атаки на наши населенные пункты
За минувшие сутки россияне усилили обстрелы 8 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 348 обстрелов и разрушив 17 зданий.
В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль
Украина уже засеяла более половины из запланированных 13,5 миллионов гектаров яровых культур - 7,2 миллиона гектаров.
На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский разведывательный беспилотник в Запорожской области.
Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных
УНН предлагает подборку разнообразных фильмов для просмотра на пасхальных выходных, среди которых комедии, анимационные фильмы и библейские истории.
россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях
82-летняя прикованная к постели женщина погибла, еще двое получили ранения, а 15 домов были повреждены или разрушены в Харькове в результате российской атаки с использованием модифицированной бомбы УМПБ Д-30.