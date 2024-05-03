У СБУ закликали українців дотримуватися заходів безпеки під час Великодня: що треба знати
Київ • УНН
Служба безпеки України попереджає про спроби росії дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом провокацій, зокрема залучення агентури для вчинення провокацій на міжконфесійному ґрунті та коригування ворожого вогню по об'єктах цивільної інфраструктури під час святкування Великодня.
Служба безпеки закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня - бути пильними, обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації, передає УНН.
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Як повідомили у СБУ, для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави.
Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.
Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України.
Також агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.
Відтак Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:
- обмежити відвідування масових заходів;
- не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.
Нагадуємо, у СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]
Інформація, отримана через телефон довіри Служби безпеки України, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.
У СБУ також закликали громадян бути пильними і дотримуватися заходів безпеки.