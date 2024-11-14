В сборной Украины снова изменения перед матчами Лиги наций: дебютный вызов Сыча вместо Тымчика
Киев • УНН
Защитник "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в сборную Украины. Александр Тымчик из «Динамо» покинул лагерь команды перед матчами с Грузией и Албанией в Лиге наций.
Еще одно изменение в составе сборной Украины по футболу накануне ноябрьских матчей в Лиге наций. Дебютный вызов получил защитник львовского "Руха" Алексей Сыч, а защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик вынужден покинуть турецкий лагерь подготовки сине-желтых, сообщили в четверг в УАФ, пишет УНН.
Детали
"Тренерский штаб национальной команды решил вызвать абсолютного дебютанта сине-желтых - бека львовского "Руха" Алексея Сыча", - сообщили в УАФ.
При этом защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик покинул лагерь сине-желтых.
Дополнение
В Турции наша команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми.
16 ноября на местном стадионе Adjara Bet Arena состоится матч 5-го тура группового раунда в квартете В1 Грузия-Украина (начало - в 19:00 по киевскому времени).
На следующий день, 17 ноября, сборная Украины переберется в Тирану.
19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания-Украина (начало - в 21:45 по киевскому времени).
Заключительные матчи Лиги наций-2024/2025: как проходит подготовка сборной Украины к поединкам13 нояб. 2024, 12:16 • 15112 просмотров