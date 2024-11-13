Заключительные матчи Лиги наций-2024/2025: как проходит подготовка сборной Украины к поединкам

Уже в эту субботу, 15 ноября, сборная Украины проведет выездной матч против сборной Грузии в группе В1 Лиги наций-2024/2025, а в следующий вторник, 19 ноября, Украина проведет заключительный матч в этом сезоне против сборной Албании. Поединки станут ключевыми, ведь решат судьбу, в какой лиге Украина продолжит выступления. УНН решил собрать последние новости из лагеря сборной перед важными поединками.

Детали

Футболисты сборной, выступающие во внутреннем чемпионате, уже отправились в турецкий Белек, где проведут основной этап подготовки. Легионеры приедут сразу в Турцию, где команда будет готовиться к 15 ноября 2, когда отправится в Батуми.

Сборная Украины начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций

В начале ноября Сергей Ребров объявил объявил состав команды на заключительные матчи Лиги наций против Грузии и Албании. Дебютный вызов получил Егор Ярмолюк из английского "Брентфорда", а также второй раз подряд были вызваны фланговые полузащитники "Полесья" Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного.

Впрочем, недавно стало известно, что вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков уже второй раз подряд пропустит матчи сборной из-за травмы. До этого Цыганков выбыл из заявки на октябрьские матчи Лиги наций из-за травмы, которую получил в игре Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда".

Вместо Цыганкова Ребров довызвал капитана киевского "Динамо" Виталия Буяльского, который находился в резервном списке. Однако, на пресс-конференции после победного матча "Динамо" против "Полесья" (2:1), Буяльский заявил, что имеет небольшое повреждение. Впоследствии в УАФ подтвердили, что полузащитник не сможет помочь сборной.

Также не поможет сборной вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин по семейным обстоятельствам. Вместо Лунина из резервного списка довызван Дмитрий Ризнык - вратарь донецкого "Шахтера".

Кроме того, ходили слухи, что форвард римской "Ромы" Артем Довбик может не принять участие в ноябрьских матчах сборной. По данным СМИ, после последнего матча с "Ромой" нападающий пожаловался на дискомфорт в колене, которое беспокоило его уже несколько раз в этом сезоне. Однако МРТ не показало никаких повреждений.

Но в УАФ сообщили, что Довбик присоединился к расположению сборной в Турции.

По данным итальянской прессы, вчера команда Реброва провела первую тренировку, на которой Довбык не работал вместе с общей группой. Отмечается, что сегодня врачи сборной обследуют форварда и вместе с римскими коллегами примут решение, оставлять Довбыка или отпустить обратно в Италию.

Накануне главный тренер Сергей Ребров в интервью YouTube-каналу "Пряма Червона" рассказал о состоянии игроков сборной, мотивации игроков и поделился, почему не вызывает Андрея Ярмоленко в сборную.

"История с Ярмоленко показывает, что на его позиции есть достаточно игроков, которые демонстрировали и демонстрируют высокий уровень. Мне было интересно посмотреть на того же Гуцуляка, хотя мы уже раньше его вызывали, но он получил практику только в матче с Боснией. То же касается Назаренко, который на тот момент забил достаточно мячей и показывал очень зрелую игру в национальном первенстве, поэтому мне было очень интересно пригласить этих игроков, но пригласить не как четвертого игрока на позицию, а предоставить им шанс", - сказал Ребров.

Также тренер рассказал о запрете иностранных клубов на выезд легионеров сборной в Украину.

"Я бы с удовольствием, но наших легионеров клубы не отпускают в Украину. К сожалению, это невозможно. Уверен, все игроки хотят играть в Украине для своих болельщиков. Когда играешь в Украине, это совсем другие дело и эмоции. Надеемся, как можно скорее вернемся. Это очень важно для наших людей. Все это понимаем, даже пытаемся что-то сделать, но пока это невозможно", - сказал Ребров.

Ребров также выделил нескольких игроков сборных, в частности Ивана Калюжного, который лишь недавно получил вызов в сборную.

"Иван Калюжный - это настоящее открытие. Он показывает очень хорошую игру и желание. Его работа является примером для других футболистов. Это пример той сбалансированности, которая должна быть у каждого футболиста. Поэтому Иван действительно показал, что он хочет и может", - заявил тренер.

Главный тренер также поделился мнением по поводу игры центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного.

"Мне очень нравится его отношение к футболу. Он профессионал, понимает, как готовиться к играм, сконцентрирован в каждой игре. Понимает, что то, куда он сейчас попал, в "Борнмут" - это не конечная остановка. Он прогрессирует, хочет прогрессировать и дальше, попасть в больший клуб, и для этого, что очень важно, нужно работать. Он это делает в национальной сборной и в "Борнмуте" сейчас", - отметил коуч.

Дебютант сборной Егор Ярмолюк, который был вызван из английского "Брентфорда", в комментарии УАФ поделился впечатлениями от вызова.

"Ребров поздравил меня, сказал, чтобы без мандражика, ведь все будет хорошо. Тренировка мне понравилась. Все дружны, хорошо поработали, и с хорошим результатом едем в отель. У каждого человека, попавшего в национальную сборную, будет мандраж на первой тренировке, как минимум", - сказал Ярмолюк.

Ярмолюк также поделился, что для него будет успехом дебютировать за сборную и выиграть 2 игры.

Дополнение

В субботу, 16 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграет против Грузии в 5 туре Лиги наций УЕФА дивизиона В. поединок состоится на "Батуми Арена" в одноименном грузинском городе. Начало - в 19:00 по киевскому времени.

Сейчас сборная Украины находится на последнем месте в группе, имея в своем активе 4 очка благодаря победе над сборной Грузии и ничьей с Чехией.

Теоретически Украина может занять еще любое место в группе. Если наша сборная займет первое место, то пройдет в Лигу "А". Если второе, то сыграет в стыковых матчах за выход в Лигу "А", с командой, которая заняла третье место с Лиге "А". Третье место позволит сыграть стыки за сохранение прописки в Лиге "В", с командой, которая заняла второе место в Лиге "С".

Последнее же место понизит Украину в классе до Лиги "С".