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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 29678 просмотра

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
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Сборная Украины начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций

Сборная Украины начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций

Киев  •  УНН

14:09 • 3249 просмотра

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Украинские футболисты прибыли в Белек для подготовки к матчам с Грузией и Албанией. Легионеры присоединятся к команде позже, а 15 ноября сборная отправится в Батуми.

Украинская сборная по футболу начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций против Грузии и Албании. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины уже прибыли в Турцию, а легионеры присоединятся позже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Сборная Украины начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций-2024/2025. Вчера ночью футболисты, выступающие в чемпионате Украины, поездом Киев - Перемышль добрались до Польши. Там украинская делегация перебралась в Жешув, а уже из тамошнего аэропорта вылетела в Анталию 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские сборники в турецком Белеке проведут основной этап подготовки. Легионеры приедут сразу в Турцию, где команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на заключительные матчи Лиги наций против Грузии и Албании. Дебютный вызов получил Егор Ярмолюк из английского "Брентфорда", а также второй раз подряд были вызваны фланговые полузащитники "Полесья" Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного. Капитан сборной Андрей Ярмоленко во второй раз не получил вызов в сборную, а вице-капитан Тарас Степаненко оказался в резервном списке.

Павел Башинский

Павел Башинский

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