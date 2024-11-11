Украинская сборная по футболу начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций против Грузии и Албании. Футболисты, выступающие в чемпионате Украины уже прибыли в Турцию, а легионеры присоединятся позже. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Сборная Украины начала подготовку к двум заключительным матчам Лиги наций-2024/2025. Вчера ночью футболисты, выступающие в чемпионате Украины, поездом Киев - Перемышль добрались до Польши. Там украинская делегация перебралась в Жешув, а уже из тамошнего аэропорта вылетела в Анталию - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские сборники в турецком Белеке проведут основной этап подготовки. Легионеры приедут сразу в Турцию, где команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми.

Напомним

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды на заключительные матчи Лиги наций против Грузии и Албании. Дебютный вызов получил Егор Ярмолюк из английского "Брентфорда", а также второй раз подряд были вызваны фланговые полузащитники "Полесья" Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка и полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного. Капитан сборной Андрей Ярмоленко во второй раз не получил вызов в сборную, а вице-капитан Тарас Степаненко оказался в резервном списке.